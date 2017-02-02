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С нового года изменились правила предоставления коммунальных услуг. Теперь, согласно постановлению правительства № 354, управляющим компаниям запрещено перепродавать электроэнергию нежилым помещениям в многоквартирных домах.

В Барнаульской горэлектросети рекомендуют предпринимателям в срочном порядке заключить договоры энергоснабжения, в противном случае к ним могут быть применены штрафные санкции.

Согласно принятым изменениям, именно ТСЖ и управляющие компании были обязаны уведомить собственников нежилых помещений о необходимости перехода на прямые расчеты с БГЭС. Однако далеко не все исполнили данное требование.

Между тем в случае отсутствия договоров энергоснабжения с Барнаульской горэлектросетью потребление электричества с 1 января расценивается как бездоговорное, а расчет производится по формуле, аналогичной той, что применяется при хищении электричества.

Как отмечает руководитель отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС Валентина Прозорова, расчет бездоговорного потребления – это практически десятикратный рост платежа в сравнении с потреблением электроэнергии по договору и по прибору учета.

"Для примера, среднее потребление салона красоты, расположенного на первом этаже многоквартирника, – это 1 000 кВтч в месяц. Однако с 1 января, если данный потребитель не заключит договор с Барнаульской горэлектросетью, он заплатит 11 195 кВтч", – подчеркивает представитель Горэлектросети.

Для заключения договора энергоснабжения с АО "Барнаульская горэлектросеть" необходимо обратиться в сервисный центр компании по адресу: ул. Ползунова, 50 (каб. 109). Весь перечень необходимых документов можно посмотреть на официальном сайте БГЭС по ссылке: http://www.bges.ru/pages/61