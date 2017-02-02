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С нового года изменились правила предоставления коммунальных услуг. Теперь, согласно постановлению правительства № 354, управляющим компаниям запрещено перепродавать электроэнергию нежилым помещениям в многоквартирных домах.
В Барнаульской горэлектросети рекомендуют предпринимателям в срочном порядке заключить договоры энергоснабжения, в противном случае к ним могут быть применены штрафные санкции.
Согласно принятым изменениям, именно ТСЖ и управляющие компании были обязаны уведомить собственников нежилых помещений о необходимости перехода на прямые расчеты с БГЭС. Однако далеко не все исполнили данное требование.
Между тем в случае отсутствия договоров энергоснабжения с Барнаульской горэлектросетью потребление электричества с 1 января расценивается как бездоговорное, а расчет производится по формуле, аналогичной той, что применяется при хищении электричества.
Как отмечает руководитель отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС Валентина Прозорова, расчет бездоговорного потребления – это практически десятикратный рост платежа в сравнении с потреблением электроэнергии по договору и по прибору учета.
"Для примера, среднее потребление салона красоты, расположенного на первом этаже многоквартирника, – это 1 000 кВтч в месяц. Однако с 1 января, если данный потребитель не заключит договор с Барнаульской горэлектросетью, он заплатит 11 195 кВтч", – подчеркивает представитель Горэлектросети.
Для заключения договора энергоснабжения с АО "Барнаульская горэлектросеть" необходимо обратиться в сервисный центр компании по адресу: ул. Ползунова, 50 (каб. 109). Весь перечень необходимых документов можно посмотреть на официальном сайте БГЭС по ссылке: http://www.bges.ru/pages/61
Комментарии
Монополист выкручивает руки? Арендодатель заключил договор с БГЭС, сдал помещение в аренду и арендоприобретатель тоже должен заключать договор с БГЭС? На бумаге не разорятся?
А водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора тоже по прямому договору, минуя собственника?
Другими словами ОДН полностью ложится на жильцов? а ничего что внешним освещением дома, электронными часами, автоматикой подземной стоянки нежилые помещения тоже пользуются?
тАК УЖЕ 2 ФЕВРАЛЯ. ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛИ?
2.02.2017 10:33 - гость - Ты читать не умеешь? СОБСТВЕННИКИ должны заключить договор. При чем здесь арендаторы??? Платить за ресурсы собственник, а арендатор в таком случае возмещает затраты.
Замордовали: за последние 5 лет четвертый раз переделывать договоры: сначала так и было, потом на УК, теперь взад? И каждый следующий договор все более и более жесткий, нарушающий принципа равенства сторон!
По мимо того, что собственники нежилых помещений платят в два раза дороже за 1квт, им еще накручивают потери в сети (зимой 6%, летом 4%), а в дополнение еще и ОДН . Самое интересное, что никто начисленные потери в сети не минусует с общедомового счетчика.
"Согласно принятым изменениям, именно ТСЖ и управляющие компании были обязаны уведомить собственников нежилых помещений о необходимости перехода на прямые расчеты с БГЭС. Однако далеко не все исполнили данное требование."
Вот пускай теперь те кто не уведомил и платят разницу. Уведомить обязаны были минимум за 2 месяца. Т.к. именно около двух месяцев и уходит на то что бы заключить договор с БГЭС. (месяц на тех.условия, месяц на сам договор. Плюс собрать все документы. И если требуется, а требуется практически всегда, провести доработку узла учета и проводки согласно тех.условию.)
Когда у горю лектор сети появятся конкуренты? Сколь их терпеть выкрутасы
Собственники крупных торговых сетей через законотворцев мало-помалу создают проблеммы собственникам мелким. Проблеммы у последних растут, со временем мелкий бизнес перестаёт быть экономически целесообразным. Т.ч. всем (и арендаторам, и покупателям) добро пожаловать в крупные торговые центры. Когда все туда перейдут и почти не останется мелких точек, тогда крупные сетевые ТЦ начнут всех стричь по-крупному.
2.02.2017 11:29 - гость -
Когда у горю лектор сети появятся конкуренты? Сколь их терпеть выкрутасы
Никогда. !!!!!! Ведь даже тарифы на эл. энергию Москва высылает БГЭС постфактум 10-15 числа следующего месяца, т.е. тариф на январь придет с Москвы 10-15 февраля.