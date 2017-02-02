Фото: 1zip.ru

Палата общин британского парламента в среду, 1 февраля, одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС (так называемый Brexit), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Guardian.

Уточняется, что "за" законопроект проголосовали 498 парламентариев, а 114 высказались "против" него.

Дебаты по внесенной правительством инициативе о запуске процедуры Brexit, согласно статье 50 Лиссабонского договора, начались в парламенте во вторник, 31 января.

Агентство пишет, что ранее Верховный суд Соединенного Королевства отказал британскому премьер-министру Терезе Мэй и кабмину в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.