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Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Toyota после аварии в Новой Москве, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Агентство пишет, что из восьми погибших в ДТП четверо человек находились в автомобиле Toyota – все граждане СНГ. Еще четверых пострадавших госпитализировали. По данным источника в правоохранительных органах российской столицы, среди пострадавших один россиянин, два гражданина Узбекистана и один – Киргизии.

В УАЗ погибли находившиеся там четыре человека, их личности все еще не установили.

Агентство подчеркивает, что изначально сообщилось о девяти жертвах аварии.

Лобовое столкновение легковушки с микроавтобусом УАЗ произошло на Варшавском шоссе в среду, 1 февраля, при движении в сторону области рядом с деревней Коротыгино.