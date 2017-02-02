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Подготовка к празднованию 100-летия легендарного оружейника Михаила Калашникова стартовала в Алтайском крае.

Как сообщили 2 февраля в правительстве региона, губернатор Александр Карлин утвердил состав рабочей группы по организации и проведению мероприятий, посвященных юбилею выдающегося уроженца Алтая.

Рабочую группу возглавил недавно назначенный на пост вице-премьера края Андрей Щукин. Как ожидается, в ближайшее время будет разработан план мероприятий, приуроченных к 100-летию Калашникова. Первое заседание рабочей группы запланировано на 9 февраля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летия выдающегося оружейника, конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

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Справка: Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. 100-летний юбилей Михаила Калашникова будет праздноваться в 2019 году. Великий конструктор, разрабатывавший стрелковое оружие, был единственным гражданином РФ, одновременно удостоенным званий Героя России и дважды – Героя Социалистического Труда. Михаил Калашников ушел из жизни 23 декабря 2013 года. Жизнь Михаила Тимофеевича была тесно связана со столицей Удмуртии – Ижевском, где находится головное предприятие, производящее стрелковое оружие Калашникова.