2017 год пройдет под знаком третьего сезона "Твин Пикса". Дэвид Линч приготовил для всех фанатов культового сериала подарок. Спустя 25 лет после окончания второго сезона на телеканале Showtime с 21 мая 2017 года начнут выходить 18 новых эпизодов из жизни города Твин Пикс и агента Купера. Вспоминаем, как создавался культовый сериал.

Ожидается, что 21 мая на канале покажут первые два эпизода сериала. Сразу после этого Showtime в тот же день обнародует на своей цифровой платформе третью и четвертую серии. Они же будут транслироваться в эфире канала 28 мая. Известно, что в третьем сезоне вернутся все главные персонажи "Твин Пикса", в том числе агент Купер и Лора Палмер. Есть вероятность, что Дэвид Линч покажет несколько эпизодов в рамках Каннского кинофестиваля, который будет проходить во Франции с 17 по 28 мая.

Дэвид Линч в 1990 году уже был известным режиссером, автором лент "Дюна", "Человек-слон", "Синий бархат" и "Голова-ластик". Последнюю картину Стэнли Кубрик назвал единственным фильмом, который он мечтал бы снять. "Твин Пикс" стал визитной карточкой в карьере режиссера. Таинственная история, снятая по сценарию Марка Фроста, сразу же увлекла миллионы телезрителей. Изначально сериал увидели в США на телеканале "ABC". Картина, снятая в духе других работ постановщика, рассказывала о жизни в маленьком провинциальном городке, окутанном тайной загадочного убийства местной красавицы Лоры Палмер, которую сыграла актриса Шерил Ли.

Основная сюжетная линия сериала в первых 16 сериях — история расследования специальным агентом ФБР Дейлом Купером убийства старшеклассницы Лоры Палмер в городе Твин Пикс. Зрители наблюдают за мистическими и странными событиями жизни небольшого провинциального американского городка, населённого странными людьми. Постепенно зритель открывает для себя тёмную и страшную сторону жизни обитателей, на первый взгляд, тихого и мирного городка. Действие происходит в 1989 году, и каждая серия, за редким исключением, представляет собой один день в порядке хронологии событий.

Первоначально Дэвид Линч и Майкл Фрост планировали экранизировать биографию Мэрилин Монро по заказу компании Warner Brothers. Но конечный вариант их работы под названием "Богини" не устроил киностудию.

В начале работы над лентой было выдвинуто название "Северо-западная дорога". Однако позже, по затее Фроста, город, где разворачиваются главные события, решили окружить двумя горами. В результате и родилось название "Твин Пикс", что в переводе означает "Двойные вершины".

Весь первый сезон проходит в поисках убийцы Лоры Палмер — основной связующий мотив, держащий зрителя в постоянном напряжении. Однако в конце первого сезона создатели раскрыли правду, что потом Линч назвал большой ошибкой. Любопытно, что исполнителя главной отрицательной роли, жуткого и инфернального персонажа Боба, создали случайно благодаря рабочему-декоратору Франку Сильве. Линч как-то случайно снял его при перестановке мебели в спальне Лоры Палмер. При монтаже кадров обнаружилось, что отражение Сильвы видно в зеркале во время сцены кошмарных видений Сары Палмер. Так родилась идея создания потустороннего персонажа.

Вскоре после успеха первого сезона канал ABC заказал у авторов второй сезон. Сам Линч уже к этому моменту стал культовым режиссером, получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Дикие сердцем". Канал требовал 22 новые серии и раскрыть в новом сезоне убийцу Лоры Палмер. Это требование шло вразрез с желанием Дэвида Линча, который хотел, чтобы личность убийцы навсегда осталась тайной. В конце концов руководство канала взяло верх.

После окончательного раскрытия личности убийцы многие фанаты телесериала были расстроены и возмущены столь отталкивающей развязкой. Рейтинги сериала падали. Однако именно последняя, 30 серия, которую лично снял Линч, изменила наше представление об этом сериале. Одним эпизодом режиссер перечеркнул представление о сюжете "Твин Пикса", оставив фанатам материал для размышления. Многие вопросы сериала так и остаются загадкой и на сегодняшний день. Возможно, третий сезон прольет свет на некоторые вопросы.

Трудно представить, что Дэвид Линч, у которого до этого не было ни одного плохого фильма, вдруг снимет слабый третий сезон "Твин Пикса". Конечно, за эти 25 лет с момента выхода последней серии, которая шокировала всех, мир и сам Линч сильно изменились. Именно этот режиссер когда-то в 1990 году изменил представление о сериалах, которые он превратил в большой фильм, поделенный просто на несколько частей. Именно к таким образцам, например, можно отнести недавний "Настоящий детектив" или "Молодой папа" Паоло Сориентино. Конечно, новый "Твин Пикс" — не сериал, а 18-часовое полотно, не способное уместиться в рамках кинопоказа в кинотеатре.

Феномен "Твин Пикса" переоценить очень сложно. Это действительно одно из самых культовых и мистических явлений в истории искусства. Линч известен тем, что умеет делать страшными вполне обычные бытовые вещи. 70-летний постановщик, один из величайших режиссеров нашего времени, никогда не подводил своих кумиров. 21 мая мы все примкнем к экранам и будем наслаждаться новыми эпизодами сериала.