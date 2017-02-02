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Украинский лидер Петр Порошенко сообщил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в интервью германской газете Berliner Morgenpost, пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что по-настоящему ценит мнение украинского народа, отметив, что четыре года назад за членство страны в североатлантическом альянсе выступали 16% граждан Украины, а в данный момент число сторонников этого увеличилось до 54%.

Порошенко пообещал "как президент" обратиться к мнению украинцев и провести референдум по вопросу членства в НАТО. В случае положительного голосования украинский лидер намерен "сделать все, чтобы добиться членства в атлантическом альянсе".

Агентство отмечает, что это не первое такое заявление Порошенко. В минувшем году в ответе на народную петицию о вступлении в НАТО он пообещал вынести соответствующий вопрос на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда страна будет к этому готова. Он подчеркнул, что Украина сейчас проводит реформирование сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами НАТО, которое должно завершиться к 2020 году.