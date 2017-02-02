Фото: arhano.ru
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в интервью германской газете Berliner Morgenpost, пишет ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что по-настоящему ценит мнение украинского народа, отметив, что четыре года назад за членство страны в североатлантическом альянсе выступали 16% граждан Украины, а в данный момент число сторонников этого увеличилось до 54%.
Порошенко пообещал "как президент" обратиться к мнению украинцев и провести референдум по вопросу членства в НАТО. В случае положительного голосования украинский лидер намерен "сделать все, чтобы добиться членства в атлантическом альянсе".
Агентство отмечает, что это не первое такое заявление Порошенко. В минувшем году в ответе на народную петицию о вступлении в НАТО он пообещал вынести соответствующий вопрос на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда страна будет к этому готова. Он подчеркнул, что Украина сейчас проводит реформирование сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами НАТО, которое должно завершиться к 2020 году.
Комментарии
НАТО забыл спросить ))) оно им надо?
Франсуа Фийон (кандидат от просто правых на грядущих во Франции президентских выборах) предлагает противопоставить новой Америке Трампа "более тесные связи между Германией,Францией и РОССИЕЙ, опираясь на поиски конца войн, возбуждённых США в Сирии и на Украине." "С 2011 года Вашингтон и европейские силы ведут кровавую войну через посредников, чтобы сменить режимы , против сирийского президента Башара Асада, и установили анти-русский режим на Украине посредством фашистского переворота в Киеве в 2014 году."
Пленный 2 февраля 2017 г. 11:49 НАТО забыл спросить ))) оно им надо? --- А почему нет? Стратегическое предполье пригодится.
Страна участвующая в конфликте не может вступить в НАТО, мы для них якобы "агрессор", так что дорога в НАТО минимум через признание Крыма Российским... и да кстати у члена не должно быть спорных территорий с другим государством.....!!!
скоро её разгонят, а он вступает...?
А референдум в Нато по поводу вступления в него Украины будет??? И кстати, пусть вступают.... чем больше таких в Нато тем Нато слабжее
"Съесть-то он съест, да только кто ж ему даст?.."
ЕКХ 2 февраля 2017 г. 13:13 Страна участвующая в конфликте не может вступить в НАТО --- Процесс вступления в НАТО долгий, много воды утечет. А за это время, глядишь, что и поменяется.
- гость - 2 февраля 2017 г. 13:20 скоро её разгонят, а он вступает...? --- Про разгон - это вам показалось. Максимум, выгонят неплательщиков на мороз.