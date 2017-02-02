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Тело 12-летней девочки, в убийстве которой подозревается 40-летний житель Новокузнецка, подняли из шахты, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"В ходе специально подготовленной операции, в которой принимали участие сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, Следственного комитета и ГУ МВД по Кемеровской области, тело 12-летней девочки поднято на поверхность", – указывают в ведомстве.

В СКР добавляют, что специалистам пришлось работать в очень тяжелых условиях, поскольку в шахте была высокая концентрация метана, а сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь.

В самое ближайшее время правоохранители проведут процедуру опознания, установят причину смерти ребенка.

В ходе обыска в доме обвиняемого в убийстве девочки обнаружены следы крови. ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.