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Сатира и любовь к людям: чем так интересен спектакль МТА "Чертова закуска"?

, ИА "Амител", Мария Трубина
В Молодежном театре Алтая вновь покажут премьерный спектакль "Чертова закуска" новосибирского режиссера Марины Шелевер

Фото: Мария Трубина

Молодежный театр Алтая готов вновь показать барнаульцам спектакль "Чертова закуска", над которым работала режиссер из Новосибирска Марина Шелевер. За основу она взяла произведения известной русской писательницы Надежды Тэффи, творчество которой полно тонкой сатиры, юмора и глубокого понимания жизни и психологии людей. Таким же получился и спектакль, жанр которого режиссер определил как спиритический сеанс: герои разных историй, собранных вместе, постоянно обращаются к потусторонним силам, над чем Марина Шелевер вместе с автором по-доброму иронизирует, показывая, сколько суеверий, путаных убеждений и навязанных стереотипов спрятано в человеческой душе. При этом прежде всего это спектакль про обычных людей, которых здесь не пытаются обидеть, а стараются понять и принять такими, какие они есть.

Несмотря на то, что "Чертова закуска" – это новогодняя премьера, актуальным этот спектакль будет всегда, а не смеяться над ним просто невозможно. Удачно режиссер собрала и актерский состав. Своей комичностью поражает Юлия Юрьева, которую зритель видит в двух совершенно разных ролях – неверной жены и старой няни. Интересно наблюдать за перевоплощениями Анастасии Лоскутовой, Алины Раченковой и Ольги Жучковой – режиссер рассмотрела и раскрыла возможности каждой артистки.

"Чертова закуска" стала достойным синтезом профессиональной режиссерской работы и мастерства артистов, поэтому всем, кто его не видел, стоит обязательно посмотреть. Новые показы спектакля пройдут 2 и 24 февраля в Молодежном театре Алтая.

Посмотреть подробный фоторепортаж с премьеры вы можете на Amic.ru.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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