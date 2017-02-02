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Полицейские задержали в Первомайском районе 20-летнего парня, которого подозревают в краже двух аккумуляторных батарей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

О краже в полицию сообщил житель села Березовка. Мужчина рассказал, что ночью с принадлежащего ему грузовика, который был припаркован рядом с усадьбой дома, неизвестные похитили два аккумулятора. Предварительно установлено, что сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался молодой односельчанин потерпевшего. Похищенные аккумуляторы были изъяты и возвращены владельцу.

По факту тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело.