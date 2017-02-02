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Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров в ходе командировки на Северный Кавказ принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибших сотрудников.

Как сообщили в региональном главке МВД, по случаю открытия мемориала в Шалинском районе Чечни состоялся митинг. Здесь увековечены имена десяти сотрудников органов внутренних дел из Алтайского края, которые погибли при выполнении долга.

Говоря о погибших работниках МВД, Олег Торубаров отметил: "Оставаясь до последнего верными Присяге, защищая государственные интересы страны и дело, которому достойно служили, охраняя покой сограждан, они заплатили самую высокую цену – отдали свои жизни. Все они честно выполняли свой долг, проявляли стойкость, несгибаемый боевой дух и храбрость".

В заключение митинга память о погибших правоохранителях почтили минутой молчания.