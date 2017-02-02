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"Самое разрушительное оружие" Гитлера выставили на аукцион в США

, ИА "Амител"
Ориентировочная стоимость лота составляет от 200 до 300 тысяч долларов

Фото: blogspot.com

Личный телефон Адольфа Гитлера пустят с молотка в Соединенных Штатах в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аукционного дома Alexander Historical Auctions.

Телефон Siemens c гравировкой имени Гитлера являлся подарком вермахта. Подчеркивается, что изначально аппарат выпустили в черном цвете, однако позже его перекрасили в красный. Вместе с именем Гитлера на нем выгравирована свастика.

В 1945 году аппарат нашли советские солдаты в бункере Гитлера. Позже телефон передали британскому офицеру, чья семья хранила аппарат свыше 70 лет.

Аукционный дом назвал лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Ориентировочная стоимость телефона составляет от 200 тысяч до 300 тысяч долларов.

Агентство уточняет, что аукцион пройдет 19 февраля. Кроме телефона на нем выставят и иные предметы эпохи Третьего рейха.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 12:51
- гость -

Полагаю, виолончелисту вофкиному нужно подсуетиться...

0  0
2.02.2017 13:34
- гость -

Какое то чествование останков зверя убившего 40-45 миллионов людей

0  0
2.02.2017 14:08
Anarchy

-Откуда все это, Фашист? -Эхо войны.. (с)

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