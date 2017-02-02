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Прямое авиасообщение между Барнаулом и Красноярском возобновляется со 2 февраля, сообщили в пресс-службе аэропорта краевой столицы.

Полеты будет осуществлять авиакомпания "КрасАвиа". Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и четвергам на самолетах АН-24.

По вторникам рейс ЭК-83 вылетает из Красноярска в 16:40, прилет в Барнаул в 18:20. Вылет рейса ЭК-84 из Барнаула в 19:00, прилет в Красноярск в 20:50.

По четвергам рейс вылетает из Красноярска в 17:30, прилет в Барнаул в 19:25. Из Барнаула вылет в 20:10, прилет в Красноярск в 21:55.

Время в пути составит 1 час 50 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 2800 рублей.