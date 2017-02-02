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Сход с путей семи вагонов, груженных углем, произошел в ночь на 2 февраля в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Информация о ЧП поступила в 02:05. Известно, что вагоны сошли в Белоярском городском округе Свердловской области на железнодорожной станции Калюткино.

Состав следовал в Екатеринбург. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности также нет.

ЧП не привело к нарушению графика следования поездов.