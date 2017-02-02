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Новости

Главный полисмен-антикоррупционер Новоалтайска задержан за взятку

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Правоохранителя подозревают в незаконном получении 500 тысяч рублей

Фото: misanec.ru

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в краевом управлении СКР.

Правоохранителю инкриминируют получение взятки в крупном размере. По версии следствия, полицейский предложил директору одной из фирм передать ему незаконное вознаграждение за способствование в принятии сотрудниками полиции решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В СКР уточняют, что с 20 по 31 января этого года подозреваемый получил на счета подконтрольного ему юрлица 500 тысяч рублей. Накануне сотрудники регионального управления ФСБ России задержали правоохранителя.

В данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.

По данным портала Amic.ru, подозреваемым является Владимир Сагайдак.

Отметим, что совсем недавно уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного высокопоставленного правоохранителя — замначальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.02.2017 13:19
- гость -

да ладно

0  0
2.02.2017 13:20
- гость -

Прослеживается связь с Арестовым...

0  0
2.02.2017 13:20
- гость -

Может прав им поменьше дать, а законы посвободней, чтобы незачем было давать?

0  0
2.02.2017 13:23
Гризли

интересно а хоть кто то без взяток работает в силовых ведомствах?

0  0
2.02.2017 13:27
- гость -

дежурная часть..

0  0
2.02.2017 13:27
- гость -

* ибо не предлагают, ибо не за что...

0  0
2.02.2017 13:29
- гость -

надо срочно создать службу собственной безопасности в службе собственной безопасности МВД!

0  0
2.02.2017 13:29
- гость -

А тесть у него кто ?

0  0
2.02.2017 13:37
- гость -

Ну это же полицаи, имеют право!

0  0
2.02.2017 13:41
- гость -

Вот хохол-пархатый чё утворил

0  0
2.02.2017 13:42
- гость -

Как говорил сантехник про систему?

0  0
2.02.2017 13:42
- гость -

с чем боролся на то и напоролся

0  0
2.02.2017 13:49
Гость

Что значит "подконтрольного ему юрлица"? Официально крышевал? Так-то полицейским запрещено бизнес иметь.

0  0
2.02.2017 13:58
Divergent

Притон, молельня, храм или таверна, Верши приказ, а средств не выбирай. Тому, кто кардиналу служит верно, Заранее заказан пропуск в рай. Его Высокопреосвященство Нам обещал на небе райское блаженство, Покуда жизнью живём земной, Пусть похлопочет, пусть похлопочет, Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.

Одни лишь мы служители порядка, Но кто без нас укажет верный путь? Чтоб было шито-крыто, чисто, гладко, Спеши, кого схватить, кого проткнуть.

Его Высокопреосвященство Нам обещал на небе райское блаженство, Покуда жизнью живём земной, Пусть похлопочет, пусть похлопочет, Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.

0  0
2.02.2017 14:24
Олег

Интересная должность "Полисмен-антикоррупционер", никогда о такой не слышал.

0  0
2.02.2017 14:29
- гость -

Окститесь, господа журналисты! Какие полисмены в России? Оставим их англоязычным странам. В России полицейские.

0  0
2.02.2017 14:32
- гость -

Ещё один контрацептив!

0  0
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