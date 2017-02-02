Фото: misanec.ru
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в краевом управлении СКР.
Правоохранителю инкриминируют получение взятки в крупном размере. По версии следствия, полицейский предложил директору одной из фирм передать ему незаконное вознаграждение за способствование в принятии сотрудниками полиции решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
В СКР уточняют, что с 20 по 31 января этого года подозреваемый получил на счета подконтрольного ему юрлица 500 тысяч рублей. Накануне сотрудники регионального управления ФСБ России задержали правоохранителя.
В данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.
По данным портала Amic.ru, подозреваемым является Владимир Сагайдак.
Отметим, что совсем недавно уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного высокопоставленного правоохранителя — замначальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова.
Комментарии
да ладно
Прослеживается связь с Арестовым...
Может прав им поменьше дать, а законы посвободней, чтобы незачем было давать?
интересно а хоть кто то без взяток работает в силовых ведомствах?
дежурная часть..
* ибо не предлагают, ибо не за что...
надо срочно создать службу собственной безопасности в службе собственной безопасности МВД!
А тесть у него кто ?
Ну это же полицаи, имеют право!
Вот хохол-пархатый чё утворил
Как говорил сантехник про систему?
с чем боролся на то и напоролся
Что значит "подконтрольного ему юрлица"? Официально крышевал? Так-то полицейским запрещено бизнес иметь.
Притон, молельня, храм или таверна, Верши приказ, а средств не выбирай. Тому, кто кардиналу служит верно, Заранее заказан пропуск в рай. Его Высокопреосвященство Нам обещал на небе райское блаженство, Покуда жизнью живём земной, Пусть похлопочет, пусть похлопочет, Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.
Одни лишь мы служители порядка, Но кто без нас укажет верный путь? Чтоб было шито-крыто, чисто, гладко, Спеши, кого схватить, кого проткнуть.
Его Высокопреосвященство Нам обещал на небе райское блаженство, Покуда жизнью живём земной, Пусть похлопочет, пусть похлопочет, Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.
Интересная должность "Полисмен-антикоррупционер", никогда о такой не слышал.
Окститесь, господа журналисты! Какие полисмены в России? Оставим их англоязычным странам. В России полицейские.
Ещё один контрацептив!