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Трамп назвал разговор с премьером Австралии худшим за день

, ИА "Амител"
Республиканец прекратил разговор, который должен был длиться около часа, через 25 минут

Фото: ekatb.ru

Американский президент Дональд Трамп назвал беседу с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом самой плохой за день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Газета отмечает, что в минувшую субботу республиканец заявил Тернбуллу, что говорил уже с лидерами четырех стран, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным, и телефонная беседа с австралийцем "пока самая худшая". Подчеркивается, что по плану переговоры должны были идти около часа, однако Трамп прекратил беседу примерно через 25 минут.

По данным издания, во время общения американский президент назвал соглашение о переселении в Соединенные Штаты беженцев с островов Манус в Папуа – Новой Гвинее и Науру, которое было заключено при предыдущем лидере Бараке Обаме, "самым худшим за все время". Кроме этого, республиканец обвинил Австралию в попытках экспортировать "новых бостонских террористов".

Сам австралийский премьер заявил, что разговор с президентом Штатов был "откровенным", отметив, что такие беседы ведутся прямо, частным образом. Тернбулл отказался добавлять что-либо к сообщениям о переговорах.

Агентство отмечает, что Австралия проводит очень жесткую политику в отношении беженцев: когда они прибывают к берегам континента, власти отказывают им в размещении. В итоге беженцы встают перед выбором: отправляться обратно или в карликовое государство Науру, находящееся на одном из островов Океании, также их могут отослать на остров Манус в Папуа – Новой Гвинее.

В ноябре минувшего года австралийский премьер объявил о заключении соглашения со Штатами по переселению беженцев, которые находятся в специальных центрах на островах Манус и Науру. Тернбулл подчеркнул, что сделка будет разовой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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