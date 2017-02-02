Фото: barnaul.org

Жители Барнаула возложили цветы к Мемориалу Славы и священной земле города-героя Сталинграда в день 74-й годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В традиционной торжественной церемонии участвовали представители правительства региона, барнаульской администрации, общественных ветеранских организаций и жители города.

Подчеркивается, что сейчас в Барнауле живут 14 участников Сталинградской битвы, а во всем регионе их 42 человека.

Пресс-служба напоминает, что в боях под Сталинградом участвовали две дивизии и две бригады, которые были сформированы в Алтайском крае (порядка 40 тысяч человек). Во время освобождения города на Волге 42-я стрелковая бригада под командованием сибирского генерала, Героя Советского Союза Матвея Батракова, почти полностью погибла. В марте 1943 года за мужество и отвагу ее наградили орденом Красного Знамени. Также в честь подвига 42-й Краснознаменной Бригады названа одна из улиц краевой столицы.