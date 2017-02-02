Фото: crimea9.ru
Служебную проверку начали в ОМВД по Новоалтайску после задержания начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, который подозревается в получении крупной взятки.
"Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майором полиции Александром Лаасом назначена служебная проверка по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником полиции", – сообщили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве добавляют, что в случае, если вина правоохранителя подтвердится, он будет уволен из органов, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, по информации портала Amic.ru, речь идет о задержании Владимира Сагайдака.
Ему инкриминируют получение взятки в 500 тысяч рублей от директора одной из фирм.
В ГУ МВД уточнили, что, по предварительной информации, полицейский получил незаконное денежное вознаграждение за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Комментарии
Этого парня надо было проверять, когда ипотеку за три года закрыл... С руководителей его спросить , на каком месте глаза у них были...
целых 3 года?
Экономические преступления хотят вывести из уголовного поля.
"Лишение свободы как вид наказания за экономические преступления бессмысленно. Люди не убивают, не насилуют. Да, они совершают экономическое преступление, но за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы. То, что отправляют человека в места лишения свободы, не имеет абсолютно никакого смысла."
а судьи кто проверяют те кто должен был в отставку подать как руководитель взяточника и уже не первого
надо бить рублем, а не лишением свободы
угу, откупился и дальше воруй\бери мзду...
- гость - 2 февраля 2017 г. 14:34 Это должностное преступление