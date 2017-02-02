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Служебную проверку начали в ОМВД по Новоалтайску после задержания начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, который подозревается в получении крупной взятки.

"Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майором полиции Александром Лаасом назначена служебная проверка по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником полиции", – сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве добавляют, что в случае, если вина правоохранителя подтвердится, он будет уволен из органов, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, по информации портала Amic.ru, речь идет о задержании Владимира Сагайдака.

Ему инкриминируют получение взятки в 500 тысяч рублей от директора одной из фирм.

В ГУ МВД уточнили, что, по предварительной информации, полицейский получил незаконное денежное вознаграждение за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.