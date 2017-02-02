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Заместитель начальника УМВД Барнаула Андрей Арестов, обвиняемый в особо крупном взяточничестве, отправился в СИЗО.
В четверг, 2 февраля, краевой суд изменил в отношении полицейского меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, Андрей Арестов был взят под стражу в зале суда. Срок меры пресечения истекает 18 марта.
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Напомним, ранее Октябрьский районный суд Барнаула определил Андрея Арестова под домашний арест, хотя краевое управление СКР настаивало на помещении полисмена под стражу. В итоге решение районного суда обжаловала прокуратура.
Наш портал неоднократно сообщал, что Андрея Арестова обвиняют в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Также по делу проходит знакомый полисмена, которого считают посредником в преступной схеме.
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Отметим и то, что 2 февраля стало известно о задержании еще одного офицера полиции в Алтайском крае – начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака, которого также подозревают во взяточничестве.
Комментарии
Так тебе и надо ЧЁРТ В ПОГОНАХ! Зато на последней планёрке орал, почему следователи всего отдела в свой выходной день (субботу и воскр.) не работают! Зато ты хорошо работал! За такие деньги (1 200000) я готов год без выходных работать!