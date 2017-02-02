Оперативное видео, на котором запечатлен визит сотрудников управления ФСБ по Алтайскому краю в отдел МВД по Новоалтайску для задержания начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Сагайдака, оказалось в распоряжении редакции портала Amic.ru.

На кадрах видно, как силовики входят в ОМВД и поднимаются по лестнице здания в рамках проведения оперативных мероприятий по задержанию подозреваемого во взяточничестве правоохранителя.

Отметим, что полицейский был задержан 1 февраля. Владимиру Сагайдаку инкриминируют получение взятки в крупном размере.

В краевом управлении СКР уточняли, что речь идет о 500 тысячах рублей незаконного вознаграждения от директора одной из фирм за вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

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В данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого. В ОМВД по Новоалтайску будет проведена служебная проверка.

Отметим, за последнее время в Алтайском крае это уже второе громкое задержание высокопоставленных правоохранителей. Во второй половине января стало известно о возбуждении уголовного дела об особо крупном взяточничестве в отношении замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова, который решением краевого суда 2 февраля был отправлен в СИЗО.