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Коллегия присяжных федерального суда города Даллас (штат Техас, США) признала компанию Oculus, которая принадлежит соцсети Facebook, виновной по делу о краже технологий виртуальной реальности (VR) у разработчика видеоигр ZeniMax Media. Убытки от этого оценили в 500 миллионов долларов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В январе основатель социальной сети Марк Цукерберг выступил в суде, где отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности и заявил, что продукты Oculus основаны на собственных технологиях.

Агентство пишет, что ZeniMax Media подала в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался купить Facebook. Разработчик обвинил Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности. Дело в том, что иск против компании отчасти относится к программисту и директору по технологиям Oculus Джону Кармэку. Он долго работал в компании id Software до того, как ее владельцем стала ZeniMax. Сейчас последняя обвиняет Кармэка в том, что он украл компьютерный код ZeniMax, чтобы помочь Oculus в разработке новых технологий.

RT уточняет, что судьи отклонили иск о том, что Oculus якобы украла коммерческие тайны разработчика видеоигр. Однако компанию все же признали виновной в нарушении авторских прав, фирменных знаков и договорного права.

Facebook купила Oculus весной 2014 года вместе с правами на технологии трехмерной виртуальной реальности. Год спустя, в феврале, компания открыла отдел, который занимается исследованиями виртуальной коммуникации.