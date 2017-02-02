Фото: svopi.ru

Ребенок угодил под колеса автомобиля во второй половине дня 1 февраля в Барнауле на улице Балтийской.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место в 16:00 в районе дома №67. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, ребенка 2005 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих информацией о ДТП, просят обратиться по телефонам (3852) 393-605, 391-090, 393-555.