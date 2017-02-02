Фото: svopi.ru
Ребенок угодил под колеса автомобиля во второй половине дня 1 февраля в Барнауле на улице Балтийской.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место в 16:00 в районе дома №67. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, ребенка 2005 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих информацией о ДТП, просят обратиться по телефонам (3852) 393-605, 391-090, 393-555.
Комментарии
перебегал в неустановленном месте виноваты родители ибо нефиг - учить нужно что есть регулируемый переход в 50 метрах от шаурмичной и 100 метров к балтик стрит
ТВАРЬЁ!!!
Это же дети!!! Как минимум, остановись и вызови скорую помощь!!!
2.02.2017 15:29 - гость -
Даже если виноват ребенок водителю НЕЛЬЗЯ покидать место происшествия. Уехал, даже не поинтересовавшись, как себя ребенок чувствует, не вызвал скорую... Кто он после этого?
15-29....Жало прикуси!
а вы себя спросите как имеено вы будите себя вести в такой ситуации.. ну? И МНОГО КТО НЕ ИСПУГАЕТСЯ.. НУНУ