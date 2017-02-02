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Новосибирские спасатели достали 69-летнюю женщину из шахты лифта в Академгородке. Инцидент произошел вечером в среду, 1 февраля, передает портал "НГС.Новости".

По словам начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрия Фокина, пенсионерка оступилась и упала с высоты 7-8 метров, когда открыла шахту лифта в нежилом здании, чтобы осмотреть ее. Подчеркивается, что лифт в это время находился наверху. В МАСС о падении женщины сообщили в 21:07. Когда спасатели прибыли на место, там уже работали сотрудники МЧС, добавил Фокин.

По его словам, сотрудники экстренных служб осмотрели пострадавшую, уложили ее на жесткий щит и с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх. Затем пожилую женщину увезла скорая.

Фокин подчеркнул, что, когда женщину подняли из шахты лифта, она находилась в сознании. По его словам, предварительно, она получила ушибы. За более подробной информацией он порекомендовал обратиться к медикам.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщили, что ЧП произошло "в здании одного из институтов". Полицейские отметили, что женщина жива и сейчас находится в Центральной клинической больнице СО РАН. Материалы для проведения проверки передали следователям, подчеркнули в пресс-службе.

В областном управлении СКР уточнили, что, по предварительным данным, пенсионерка получила незначительные травмы, а ее состояние оценивается как стабильное.