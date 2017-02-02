Обычно тихий январь в 2017 году был насыщен политическими событиями. Тенденцию продолжает и февраль. 1 февраля сразу два депутата — Павел Шумихин и Алексей Найден — написали заявление о выходе из фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании. Оба переходят во фракцию "Единая Россия".

Шумихин и Найден стали депутатами АКЗС по итогам выборов 18 сентября 2016 года. Они были выдвинуты "Справедливой Россией" по одномандатным округам и смогли одержать победу. Традиционно одномандатные округа на выборах краевого уровня "забирают" единороссы.

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Глава алтайских справороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев высказался спокойно и сдержанно.

"У каждого своя жизнь, видимо, они не в состоянии быть в оппозиционной партии. Пусть это будет на их совести, а наша совесть чиста", – сказал на пресс-конференции для журналистов Терентьев.

Он добавил, что партия теперь будет подходить более ответственно к подбору кандидатов на выборы, а также что он был и остается сторонником выборов по партийным спискам, потому что это более ответственно.

Не заставил себя ждать и главный единоросс Алтайского края, председатель АКЗС Александр Романенко. Он назвал решение депутатов закономерным.

"Во время выборов депутат-одномандатник берет на себя обязательство представлять и отстаивать интересы своих избирателей, и не в политической плоскости, а в практической. И Павел Шумихин, и Алексей Найден в краевом парламенте новички. Думаю, что за полгода работы они увидели разницу в подходах. Работа в "Единой России" отличается активным участием депутатов в процессе принятия обдуманных решений. Партия и депутаты фракции в АКЗС сосредоточены на решении практических проблем", – сказал он.

Кстати, Алексей Найден даже написал заявление в партию "ЕР".

"Это для меня, как секретаря регионального отделения, имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении — в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде", – подытожил Романенко.