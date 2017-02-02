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Средства в размере 219 миллионов рублей получит из федерального бюджета Алтайский край на строительство сельских дорог в 2017 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Субсидия выделяется в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Средства направят на строительство 11 сельских дорог на подъездах к населенным пунктам в Немецком национальном, Тюменцевском, Табунском, Топчихинском, Петропавловском, Угловском, Хабарском районах края.

Кроме того, дороги построят к двум животноводческим комплексам и заводу по производству молочной продукции в Бийском и Тюменцевском районах.

Данные работы будут завершены до октября этого года.