Фото: garant-asf.ru
Средства в размере 219 миллионов рублей получит из федерального бюджета Алтайский край на строительство сельских дорог в 2017 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Субсидия выделяется в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Средства направят на строительство 11 сельских дорог на подъездах к населенным пунктам в Немецком национальном, Тюменцевском, Табунском, Топчихинском, Петропавловском, Угловском, Хабарском районах края.
Кроме того, дороги построят к двум животноводческим комплексам и заводу по производству молочной продукции в Бийском и Тюменцевском районах.
Данные работы будут завершены до октября этого года.
Комментарии
очередной распил бабла получили
Хватит на 10 км?
на 100 метров хватит, не более!
219 млн на на 9 районов.... При средней стоимости 59лям/км однополосной (в интернете нашел)... Может на участках на змеиногроском от дома до бани хватит закатать
Да уж. Осчастливили благодетели. Как бы не разбиться на бешеной скорости на этих дорогах.
Да уж. Осчастливили благодетели. Как бы не разбиться на бешеной скорости на этих дорогах
В поле это трудно.