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Строители Керченского моста начали сооружать морские пролеты

, ИА "Амител"
Участок работы расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала

Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Строители приступили к сооружению морских пролетов моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Уточняется, что первый участок, на котором стартовала такая операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего строители возведут пролеты над морской гладью протяженностью свыше шести километров.

Специалисты используют грузоподъемное, гидравлическое и сварочное оборудование. Пролеты сначала собирают на суше, а затем их перемещают в акваторию со скоростью 15-25 сантиметров в минуту.

По словам замначальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владислава Сафина, всего на мосту есть четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их общая протяженность превышает шесть километров. Длина мостового сооружения составляет 19 километров.

Сафин отметил, что всего на морских участках установят свыше 50 тысяч тонн металлоконструкций.

Вместе с этим на стройке продолжают вести работы по возведению опор для будущего моста. В инфоцентре отмечают, что к середине января было погружено свыше 3,8 тысячи свай трех типов из более семи тысяч, которые предусматривает проект.

Сейчас в строительстве объекта принимают участие порядка четырех тысяч человек. Весной дорожники собираются привлекать дополнительные силы.

Напомним, мост через Керченский пролив соединит Крым с Краснодарским краем. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Предполагается, что автомобили начнут двигаться по мосту в декабре 2018 года, а поезда – в декабре 2019-го.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 16:27
- гость -

RE:Весной дорожники собираются привлекать дополнительные силы. Мосты строят не дорожники а мостовики.

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2.02.2017 17:08
- гость -

Проектировщиков галактики не звали?

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