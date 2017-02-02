Алтайское отделение партии "Справедливая Россия" начало подготовку к выборам — 2017. По словам лидера местной ячейки, депутата Госдумы Александра Терентьева, планируется выдвинуть около 2,5 тысяч кандидатов.

"Задача на новую предвыборную кампанию — выдвинуть 2,5 тысячи кандидатов. Особых территориальных приоритетов не будет, будем работать везде", – сказал он на встрече с журналистами в четверг, 2 февраля.

Партия уже начала подбор кандидатов, проводит ротацию в местных отделениях, определила кураторов территорий. Так, за предвыборную кампанию в Барнауле будут отвечать депутаты АКЗС Людмила Суслова и Владислав Вакаев (он также секретарь Бюро реготделения), отдельные кураторы будут также в Бийске и Рубцовске и других территориях.

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В целом за кампанию в крае будут отвечать в недавнем прошлом глава молодежного отделения партии в регионе Александр Обидин.

Александр Терентьев отметил, что "СР" намерена подготовить для Барнаула отдельную предвыборную программу.

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10 сентября 2017 года в Алтайском крае состоятся муниципальные выборы. В 59 районах и шести городах будет "разыграно" более шести тысяч мандатов, будут избраны 162 сельских главы.