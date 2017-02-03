Владимир Якуба научит барнаульцев продавать день в день

Тринадцатого февраля в Барнауле пройдет reality-тренинг Владимира Якубы "Дожим клиента: 28 способов продать день в день". В режиме реального времени тренер поделится секретами продаж, будет звонить потенциальным клиентам участников тренинга и договариваться о сделках "здесь и сейчас", а также разбираться в самых непростых кейсах участников.

Бизнес-тренер расскажет о том, как узнать своих конкурентов, о технике бенчмаркинга, как составлять таблицы исследования конкурентов, о трехшаговой модели анализа конкурента: вопросы, формат "невидимка", запрос по e-mail и многое другое.

"Даже при успешно проведённой презентации и хорошей отработке возражений плохо сделанная "мотивация купить" будет означать, что сделка сорвётся и клиент уйдёт! До 50% всех сделок и переговоров срывается именно по этой причине", – считает Владимир Якуба.

Организатор reality-тренинга агентство бизнес-обучения "FBR" совместно с Медиагруппой FM-Продакшн объявили конкурс на участие в reality-тренинге Владимира Якубы. Узнать условия участия можно в официальных группах партнеров в "ВКонтакте".

Владимир Якуба — один из наиболее известных специалистов по продажам со сцены, тренер по лидерству, работе с персоналом. Он автор девяти книг, восьми видеокурсов, провёл обучение в 89 городах, двенадцати странах. В рамках reality-тренинга в Барнауле Владимир сделает акцент на одном из самых сложных этапов в продажах и переговорах с клиентами — этапе мотивации клиента на покупку.

Условия участия: https://vk.com/fmprodakshn, https://vk.com/fbrbarnaul

Организатор reality-тренинга в Барнауле Агентство бизнес-обучения "FBR" www.fbr22.ru

Генеральный информационный партнер – Медиагруппа FM-Продакшн http://www.fmprod.ru/

Канал бизнес-тренера В.Якубы: https://www.youtube.com/user/YakubaVladimir

Познакомиться с программой тренинга и зарегистрироваться можно на сайте:l владимирякуба.рф