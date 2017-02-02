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Громкое уголовное дело о взяточничестве, которое расследуется в отношении заместителя начальника УМВД Барнаула Андрея Арестова, может пополниться новыми эпизодами преступной деятельности правоохранителя.

"По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на дальнейший сбор и процессуальное закрепление доказательств совершения коррупционного преступления, а также на установление иных возможных фактов противоправной деятельности должностного лица", – сообщили в четверг, 2 февраля, в краевом управлении Следственного комитета.

Также в ведомстве отметили, что высокопоставленному полисмену в настоящее время предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным СКР, Андрей Арестов, возглавляя следственное управление УМВД по Барнаулу, предложил гражданину передать ему незаконное вознаграждение за прекращение уголовного преследования.

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В период с мая 2016 года по январь 2017 года полицейский получал частями взятку на сумму более одного миллиона рублей. Как отмечают в СКР, посредником Арестова выступал его знакомый.

18 января сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали полицейского с поличным при получении очередной части взятки. Двумя днями позже Октябрьский районный суд Барнаула избрал в отношении замначальника УМВД меру пресечения в виде домашнего ареста, однако прокуратура обжаловала это решение.

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В итоге в четверг, 2 февраля, краевой суд определил Андрея Арестова в следственный изолятор до 18 марта.