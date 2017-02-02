Фото: vk.com/mass54

Сотрудники новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) освободили руку 10-летнего ребенка, который застрял в радиаторе отопления. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 1 февраля, в одной из школ Ленинского района города. До приезда спасателей сотрудников учреждения попросили по возможности перекрыть отопление и поливать руку девочки холодной водой.

Когда спасатели МАСС прибыли на место ЧП, они оценили обстановку и освободили ребенка без помощи специальных инструментов. Подчеркивается, что школьнице не понадобилась медицинская помощь.

Напомним, месяцем ранее спасатели вызволили другого ребенка, который застрял ногой в бассейне городского аквапарка. Тогда для освобождения мальчика специалистам пришлось использовать гидравлический инструмент.