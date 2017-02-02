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Представители "Сколково" выберут лучшие барнаульские инновационные проекты

, ИА "Амител"
В Барнауле конкурс пройдет среди проектных команд по трем технологическим трекам

Фото: "Сколково"

Представители Фонда "Сколково" приехали в Барнаул в рамках подготовки к региональному этапу стартап-тура "Открытые инновации". В 2017 году тур пройдет в 14 городах России и СНГ, в том числе в Барнауле. Задача проекта — найти инновационные проекты по всей стране.

3 февраля 2017 года на площадке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова состоится круглый стол для молодых ученых, начинающих предпринимателей и представителей технологического бизнеса. Спикерами круглого стола станут руководитель Департамента регионального развития Фонда "Сколково" Александр Окунев и специалист по сопровождению мероприятий департамента по внешним коммуникациям и рекламе указанного фонда Андрей Дерябин.

Как сказал журналистам Александр Окунев, за последние несколько лет общий объем инвестиций около 100 фирм, работающих в "Сколково", составил около 100 миллиардов рублей. Самому фонду пять лет. Ожидается, что по итогам тура в Барнауле будут выявлены 15 победителей, которые отправятся в Москву на следующий этап самой крупной стартап-конференции России StartupVillage без предварительного отбора представить свой проект экспертам.

В Барнауле конкурс пройдет среди проектных команд по трем технологическим трекам: биомедицинскому, индустриальному и информационных технологий. Участвовать в нем могут и представители соседних регионов. Как пояснил Александр Окунев, есть некоторые компании, которые не против зайти на алтайский рынок. Например, фирма "Пилигрим" не против разработать специальное приложение, которое поможет туристам, путешествующим по горам, видеть на экранах планшетов и мобильных устройств дополненную реальность. В частности, первобытных людей.

Всего за пять лет существования фонда только семь алтайских компаний получили грантовую поддержку. Однако Окунев считает, что такие мероприятия, как региональные стартап-туры, помогут наладить диалог.

"Мы не проводили раньше здесь никаких мероприятий. Мы понимаем, что у края большой потенциал. Надеемся, что наши компании могут зайти к вам в регион со своими разработками. Есть временные рамки и расстояние, мы тоже ограничены в ресурсах, поэтому к этому не подошли. Из предварительного опыта с представителями Алтайского края, мягкое общение достигло такой критической массы, что должно уже перерасти в качество", – отметил Окунев.

Отметим, что эксперты федерального института развития проведут серию тренингов по подготовке конкурсных презентаций. Они научат участников презентовать свой проект жюри на итоговом мероприятии, которое состоится 16-17 марта в Барнауле. В краевой столице конкурс пройдет либо на базе АлтГТУ, либо АлтГУ.


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Комментарии

2.02.2017 18:26
TAO

Класс, у Сколково кончились идеи "на что бы еще попросить денег у государства и распилить" и они начали выезжать в регионы в поисках этих самых идей? Наглости ребятам не занимать, 100млрд уже вложено и попилено, а так до сих пор ничего и не сделали

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2.02.2017 18:36
TAO

Вот моя идея для стартапа в барнауле, Пусть будет фирма с численностью 1000 человек, необходимо примерно 1млрд в год (рабочие места, зарплата, налоги и тт.д" мои доблестные работники будут вдыхать и выдыхать воздух, тем самым очищая его и принося пользу окружающим, очень ответственная работа, и очень полезная. Для начала для организации всего необходимо 500000млн руб.

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