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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 30 января на улице Фурманова, когда автомобиль протаранил трансформаторную будку и скрылся с места аварии.

По информации городской ГИБДД, инцидент приключился в 11:30 в районе дома № 55. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на препятствие (трансформаторную будку) неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – указывают в Госавтоинспекции.

В полиции просят откликнуться граждан, располагающих информацией о ДТП. Очевидцам следует позвонить по телефонам (3852) 393-605, 391-090, 393-555.