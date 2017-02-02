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Допинг-проба "Б" боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

Издание напоминает, что в декабре минувшего года Поветкин должен был сражаться с канадским боксером Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Но в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что в допинг-пробе российского спортсмена от 6 декабря нашли запрещенный препарат остарин. После этого заявления канадец отказался выходить на ринг.

Рябинский отметил, что подтверждение наличия остарина в пробе "Б" было ожидаемым, поскольку использовался тот же самый биологический материал. Промоутер подчеркнул, что при этом есть независимая проба из лаборатории в Лозанне, результат которой оказался чистым.

Также он сообщил, что пока рано говорить о дисквалификации и завершении карьеры Поветкина.

37-летний Александр Поветкин считается одним из самых титулованных российских боксеров-тяжеловесов. На его счету 31 победа (23 – нокаутом) и одно поражение.