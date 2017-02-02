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Тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ были завышены в Алтайском крае, проинформировали в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве отмечают, что прошлой весной антимонопольщики провели мониторинг установленных тарифов на комбинированную выработку по субъектам РФ и выявили несоответствие.

"На основании этих фактов ФАС России приказом предписала Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить принятые решения на второе полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством", — уточняют в антимонопольной службе.

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Этот приказ был оспорен в суде, однако арбитраж признал законным требование ФАС.

Замруководителя антимонопольной службы РФ Виталий Королев, комментируя решение суда, подчеркнул: "ФАС России активно проводит мониторинг и "ревизию" решений региональных тарифных органов. Есть несколько примеров, когда отмена таких решений приводила к тому, что для потребителей были снижены тарифы".