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Тепловоз сбил девушку в наушниках 20-25 лет в Первомайском районе Новосибирска. Она пыталась перейти желознодорожные пути в наушниках, пишет портал НГС.Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СФО.

Уточняется, что инцидент произошел рядом со станцией Матвеевка в четверг, 2 февраля. Предварительно установлено, что девушка вышла на регулируемый железнодорожный переезд, не обращая внимания на запрещающий звуковой сигнал и красный свет светофора.

В транспортной полиции подчеркнули, что машинист увидел девушку и попытался затормозить, сигналил, однако она его не услышала.

Свидетели утверждают, что при переходе железной дороги девушка не смотрела по сторонам. В полиции уточнили, что после инцидента она осталась жива, медики увезли ее в реанимацию.