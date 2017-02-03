Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 155 квадратных метров на участке шесть соток продают в центре Барнаула за 14 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом на улице Никитина построен из бруса, обложен кирпичом и обшит сайдингом.

На первом этаже расположена прихожая, большая гостиная, кухня, кабинет и совмещенный санузел. На втором этаже находится спальня с большой гардеробной, две комнаты, два санузла.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, растут плодово-ягодные деревья, стоит двухэтажная баня, теплица из поликарбоната, хозблок, теплый гараж и погреб.

"Отличное расположение дома, "тихий" центр, вся инфраструктура рядом, магазины и остановка общественного транспорта в шаговой доступности, достойные соседи, продажа в связи с переездом в другой город", – добавляет автор объявления.