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Двухэтажный коттедж в "тихом" центре Барнаула продают за 14 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 155 квадратных метров расположено на улице Никитина

Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 155 квадратных метров на участке шесть соток продают в центре Барнаула за 14 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом на улице Никитина построен из бруса, обложен кирпичом и обшит сайдингом.

На первом этаже расположена прихожая, большая гостиная, кухня, кабинет и совмещенный санузел. На втором этаже находится спальня с большой гардеробной, две комнаты, два санузла.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, растут плодово-ягодные деревья, стоит двухэтажная баня, теплица из поликарбоната, хозблок, теплый гараж и погреб.

"Отличное расположение дома, "тихий" центр, вся инфраструктура рядом, магазины и остановка общественного транспорта в шаговой доступности, достойные соседи, продажа в связи с переездом в другой город", – добавляет автор объявления.


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Комментарии

3.02.2017 07:38
Работяга-нищеброд

Плоды плодово-ягодных деревьев в центре крупного города? Они чудо как полезны для здоровья Какая-то деревенская халупа с дешёвым сайдингом.

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3.02.2017 07:46
- гость -

гараж в оппе участка. сколько откапываться с такой зимой? куча коробок на фотках

не айс

0  0
3.02.2017 07:49
Кыс

обязательно собаку нужно в каждом таком объявлении фотать)) а коты где?

0  0
3.02.2017 07:50
- гость -

сплошной бардак

0  0
3.02.2017 07:53
- гость -

а коты где?

их собаки задушили

0  0
3.02.2017 07:57
- гость -

Собака в комплекте?

0  0
3.02.2017 08:02
Кыс

их собаки задушили . о_О фигассе

0  0
3.02.2017 08:21
- гость -

Не догоняю, а что тут 14-ти миллионного?

0  0
3.02.2017 08:28
- гость -

Не догоняю, а что тут 14-ти миллионного?

расположение в центре

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3.02.2017 08:30
- гость -

а ничего тут 14-миллионного... и за 4 млн люди хорошо подумают покупать это или нет...

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