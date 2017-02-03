Фото: avito.ru
Двухэтажный коттедж площадью 155 квадратных метров на участке шесть соток продают в центре Барнаула за 14 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом на улице Никитина построен из бруса, обложен кирпичом и обшит сайдингом.
На первом этаже расположена прихожая, большая гостиная, кухня, кабинет и совмещенный санузел. На втором этаже находится спальня с большой гардеробной, две комнаты, два санузла.
На участке выполнен ландшафтный дизайн, растут плодово-ягодные деревья, стоит двухэтажная баня, теплица из поликарбоната, хозблок, теплый гараж и погреб.
"Отличное расположение дома, "тихий" центр, вся инфраструктура рядом, магазины и остановка общественного транспорта в шаговой доступности, достойные соседи, продажа в связи с переездом в другой город", – добавляет автор объявления.
Комментарии
Плоды плодово-ягодных деревьев в центре крупного города? Они чудо как полезны для здоровья Какая-то деревенская халупа с дешёвым сайдингом.
гараж в оппе участка. сколько откапываться с такой зимой? куча коробок на фотках
не айс
обязательно собаку нужно в каждом таком объявлении фотать)) а коты где?
сплошной бардак
а коты где?
их собаки задушили
Собака в комплекте?
их собаки задушили . о_О фигассе
Не догоняю, а что тут 14-ти миллионного?
Не догоняю, а что тут 14-ти миллионного?
расположение в центре
а ничего тут 14-миллионного... и за 4 млн люди хорошо подумают покупать это или нет...