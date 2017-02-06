Стоять в очередях – дело не очень приятное. Но в каждой ситуации можно найти что-нибудь положительное. Например, в очереди к врачу или в регистратуру в поликлинике вы можете узнать множество полезных и интересных фактов. Нет, мы не призываем слушать разговоры всезнающих бабушек. Мы говорим о канале МЕД-ТВ, который транслирует полезную информацию о том, как сохранить здоровье, что интересного происходит в мире и любопытные факты из истории.

Уверены, что вас ничем не удивить? Пройдите тест, собранный по материалам канала МЕД-ТВ.

На сегодня канал МЕД-ТВ вещает в самых посещаемых учреждениях здравоохранения столицы Алтайского края. Всего по региону установлены и работают более 140 мониторов диагональю от 81 до 107 см. Аудитория сети в месяц составляет около 350 тысяч жителей региона.

Кстати, напоминаем, что до до 28 февраля 2017 года Рекламное агентство FM-Продакшн предоставляет 25%-ную скидку на первую рекламную кампанию на канале МЕД-ТВ.

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