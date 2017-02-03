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Количество родившихся жителей Барнаула по итогам 2016 года превысило число умерших, сообщает Алтайкрайстат.
По информации ведомства, в прошлом году в краевой столице родилось 9278 человек, а умерло — 7747.
"В январе-декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года демографическая ситуация в городе Барнауле характеризовалась снижением числа родившихся на 321 человека и числа умерших на 452 человека. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 13,2, смертности – 11,1. Естественный прирост населения города составил 1531 человек", – указывают в ведомстве.
Отметим, что в региональном центре в данном случае ситуация выглядит позитивнее, чем в целом по региону, поскольку по итогам прошлого года смертность на Алтае в 2016 году превысила рождаемость на 4430 человек.
Также в крайстате уточняют, что в сравнении с 2015 годом коэффициент рождаемости в Барнауле снизился на 3,6%, а коэффициент смертности уменьшился на 5,1%.
"Показатели рождаемости населения города Барнаула выше среднекраевого уровня на 9,1%, показатели смертности ниже на 20,7%. Коэффициент смертности снизился (по сравнению с январем-декабрем 2015 года) во всех районах города, кроме Центрального", – резюмируют в ведомстве.
Комментарии
Перестали вымирать, поэтому расходы бюджета на здравоохранение срежут на треть.
Прирост населения в России в этом году получился практически нулевой - всего 5,4 тыс. человек. В этом нет никакой катастрофы - это закономерный итог затухания демографического эха середины 80-х. Это был последний подарок нынешней России от СССР. Таким образом жизнь эмпирическим путем показала, что подъем рождаемости последних лет был результатом усилий советской власти по подъему рождаемости в 80-е, а не результатом усилий нынешней власти.
В Китае в прошлом году родились 17,86 млн человек, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ян Вэньчжуан.
Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.