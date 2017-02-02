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Интернет-компания Google, чья стоимость за минувший год увеличилась почти на четверть и достигла 109,47 миллиарда долларов, возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Brand Finance.

Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до 107,141 миллиарда долларов, из-за чего он сместился на вторую строчку в рейтинге. Третье место по-прежнему занимает интернет-ритейлер Amazon.com (стоимость бренда – 106,396 миллиарда долларов). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до 87,016 миллиарда долларов и поднялась до четвертой строчки списка. Замыкает пятерку Microsoft со стоимостью бренда 76,265 миллиарда долларов (рост на 13%).

На шестой позиции разместилась первая неамериканская компания в рейтинге - южнокорейский производитель электроники Samsung ($66,219 млрд, рост также на 13%). После нее идут вновь американские Verizon ($65,875 млрд), Walmart ($62,211 млрд) и Facebook ($61,998 млрд). Замыкает десятку лидеров китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ($47,832 млрд).

Отметим, что из российских компаний в рейтинг попали Сбербанк (156-е место), "Газпром" (344-я позиция), а также "ЛУКОЙЛ" (375-е место).