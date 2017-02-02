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Российский лидер Владимир Путин снял с должностей 16 генералов силовых ведомств: МЧС, МВД и Следственного комитета. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный на официальном портале правовой информации указ.

Среди отправленных в отставку оказались глава управления ведомства по республике Карачаево-Черкесия Казимир Боташев, прокурор Ярославской области Юрий Верховцев и директор Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России Александр Агафонов.

В документе отмечается, что двух генералов уволили не только с занимаемых ими должностей, но и с военной службы. Ими стали директор Департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев и начальник регионального управления ведомства по республике Бурятия Виктор Михайлов.

Кроме этого, указом президента были произведены несколько назначений. Владлена Аксенова и генерал-лейтенанта Павла Барышева назначили заместителями главы МЧС России, а полковника полиции Дмитрия Курсанова — начальником УТ МВД России по СФО.

Также в документе отмечается, что Олега Кашмилова назначили прокурором Крыма, Бориса Маркова — прокурором Ленобласти, а генерал-майора юстиции Виктора Танифу — руководителем управления СК по Севастополю.