Фото: kerek-info.kz
28-летний житель Костромы, которого обвиняют в ряде преступлений, связанных с наркотиками, предстанет перед судом, пишет "Российская газета".
По данным следователей, молодой человек, который самостоятельно употреблял наркотики, распространял "соли" в городе с помощью "закладок".
Подчеркивается, что злоумышленник собрал группу помощников из молодых людей. За товаром он ездил в Ярославль, а в детском саду, где работал один из членов группы, подозреваемые занимались фасовкой наркотиков.
Местоположение тайников сообщали клиентам во время покупки. Правоохранителям удалось изъять часть наркотиков у покупателей, другую – в "закладках". Всего костромич успел реализовать свыше 12 граммов "солей".
Мужчине предъявили обвинение в нескольких эпизодах незаконной торговли наркотиками группой лиц в значительном и крупном размере.
Комментарии
Здpавствуйтe !
cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем желaющuм кoмy нужны дeньгu!
u Вaм я тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа, uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы, учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu, тakcиcты и дaжe школьнuкu!!!
Все они кoгда то пoвeрели мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля, бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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"Во все тяжкие в России" сезон первый и последний.