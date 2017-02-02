Фото: youtube.com

Украинский телеканал "Интер" выдал чиновницу из Мариуполя за жительницу Авдеевки, благодарящую бойцов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись в Facebook редактора одесского сайта "Таймер" Юрия Ткачева, который, в свою очередь, ссылается на свой постоянный источник.

По словам собеседника Ткачева, корреспондент телеканала безрезультатно пыталась найти среди местных жителей тех, кто даст согласие на съемку для сюжета и выразит благодарность армии Украины. Так как на ее просьбу никто не откликнулся, журналистке пришлось просить помощи у "специально обученной" мариупольской чиновницы.

Пользователи сети нашли на YouTube запись сюжета, в котором, предположительно, снялась чиновница. На записи пожилая женщина, рыдая, попросила украинских военных "не сдавать" Авдеевку.

Агентство напоминает, что ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в возросшей интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Украинские власти ввели режим ЧС в подконтрольной военным Авдеевке, жители которой остались без тепла, воды и света.