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Жительница Тарко-Сале в ЯНАО сдала свою дочь в приют в Татарстане, чтобы спасти от тюрьмы избивавшего и развращавшего девочку отчима. Однако следователи смогли собрать достаточные доказательства и направить дело в суд, пишет портал URA.ru.

Установлено, что в ноябре 2015 года мужчина совершил в отношении падчерицы развратные действия без применения насилия. Девочка рассказала об инциденте матери и бабушке, которые долгое время не спешили привлекать отчима к ответственности. В январе минувшего года мужчина из-за незначительного повода избил ребенка. Только после этого ее мать обратилась в правоохранительные органы и разрешила дочке рассказать о домогательствах.

Однако когда следователи возбудили в отношении мужчины дело, женщина помирилась с ним и начала уговаривать девочку отказаться от первоначальных показаний. Не добившись желаемого, мать отвезла ребенка в Республику Татарстан и поместила его в социальный приют, заявив, что не может справиться с воспитанием девочки. После этого женщина вернулась к мужу, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу окружного управления СКР.

В данный момент законным представителем ребенка является учитель из приюта, который будет представлять интересы девочки в суде.