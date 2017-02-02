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Журналист BBC опубликовал видео с украинскими танками в Авдеевке

, ИА "Амител"
По его словам, режим прекращения огня в данном районе не дейсвтует

Фото: twitter.com

Журналист британского телеканала BBC Том Барридж подтвердил данные о том, что танки ВС Украины вошли в Авдеевку, пишут "Известия" со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента.

В подписи к видео военной техники он написал: "Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям". При этом Барридж подчеркнул, что режим прекращения огня, объявленный 1 февраля, в этом районе не действует.

 

На опубликованных кадрах танки стоят возле жилых домов, а рядом с ними находятся украинские силовики.

Издание отмечает, что ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о готовящемся наступлении украинских силовиков, которые концентрировали силы рядом с Авдеевкой.

По его словам, на участке линии соприкосновения в данном районе общее количество сил и средств ВСУ составляет "до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов".

Подчеркивается, что бои в районе Авдеевки, находящейся в 20 километрах от Донецка, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Обстрелы привели к тому, что город остался без воды, тепла и света.

ВСУ и ополченцы обвиняют друг друга в применении оружия, которое запрещено Минскими соглашениями.

В связи с обострением конфликта Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, по итогам которого призвал обе стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к "режиму тишины".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.02.2017 02:18
Абориген

Гы, спалилися

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