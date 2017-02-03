Фото: pixabay.com

Возгорание автомобиля произошло в Барнауле в ночь на пятницу, 3 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:19. Через десять минут пожар удалось локализовать, еще через одну минуту – ликвидировать.

На пожар выезжали 11 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и 2 единицы техники.