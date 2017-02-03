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Возгорание автомобиля произошло в Барнауле в ночь на пятницу, 3 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:19. Через десять минут пожар удалось локализовать, еще через одну минуту – ликвидировать.
На пожар выезжали 11 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и 2 единицы техники.
Комментарии
ну что за новость опять, Амик? где то , что-ТО сгорело... что за машина,? где конкретно , ? предположительная причина возгорания? ...когда научитесь подавать информацию?
а действительно, на какой улице то?или хотя-бы в каком районе??
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ - ПОДОЖГЛИ ИЛИ ПРОВОДКА ? времена сейчас лихие...