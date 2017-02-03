Фото: g4.dcdn.lt

Известная телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram прокомментировала новую форму сотрудников "Почты России".

Она опубликовала фото людей в этой форме, под которым было написано: "За первый день работы в новой форме почтальону уже трижды сознательные граждане предоставили списки евреев и коммунистов".

Этот снимок Собчак прокомментировала так: "Отличная новая форма для почтальонов с ... новостями. Если ко мне такой в дом постучит, на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале", – написала телеведущая.