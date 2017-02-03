Фото: g4.dcdn.lt
Известная телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram прокомментировала новую форму сотрудников "Почты России".
Она опубликовала фото людей в этой форме, под которым было написано: "За первый день работы в новой форме почтальону уже трижды сознательные граждане предоставили списки евреев и коммунистов".
Этот снимок Собчак прокомментировала так: "Отличная новая форма для почтальонов с ... новостями. Если ко мне такой в дом постучит, на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале", – написала телеведущая.
Комментарии
форма реально на фашистскую похожа
дак куда списки то приносить, в любое отделение?
Ты Ксюша стишок расскажи про себя надувную на БИС.
Форма Гестапо прямо-таки. Ну с другой стороны и Гестапо пытало, и на почте в очередях стоять, та еще пытка.
на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале", – написала телеведущая.
на каком рефлексе то? сколько евреев ты укрыла от фашей?
з.ы. согласовавший эту форму безмозглый
дык, а чего тока Максима прятать, у Собчак тоже еврейские корни, или она стесняется своего происхождения?
Гитлер был западным евреем, истреблял число восточных евреев. Форма, как форма, а Ксении лишь бы на родину нагадить, ну и о себе любимой лишний раз напомнить
Причем тут родина и форма?
Почтальонка в таком виде будет ходить по домам?! Поудобнее ничего не могли придумать?
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