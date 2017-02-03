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Взрыв газового баллона произошел в пригороде Парижа вечером в четверг, 2 февраля, в торговом павильоне. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщается, после взрыва в торговом павильоне в городке Нуази-ле-Гран начался пожар. Серьезно пострадал мужчина, который во время ЧП был внутри здания. Он сильно обгорел и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Остальные четыре человека получили легкие ранения.

Район, где случился взрыв, считается малонаселенным, поэтому большого количества жертв удалось избежать.