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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 80-летней женщины со следами нападения собак в центре Москвы. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщается, тело было найдено в четверг, 2 февраля, на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Специалисты говорят, что на теле нашли множественные рваные раны, характерные при нападении собак.

В СКР проверят, как содержатся четыре собаки, которые охраняли территорию этого госучреждения.