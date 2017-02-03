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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 80-летней женщины со следами нападения собак в центре Москвы. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщается, тело было найдено в четверг, 2 февраля, на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Специалисты говорят, что на теле нашли множественные рваные раны, характерные при нападении собак.
В СКР проверят, как содержатся четыре собаки, которые охраняли территорию этого госучреждения.
Комментарии
В Басманном районе Москвы на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ, обнаружено тело пожилой женщины, со следами укусов собак. Возбуждено уголовное дело. Уже известно, что в рамках расследования уголовного дела следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались ЧОПом для охраны территории.
жуть, везде собаки, содержите правильно, сколько уже таких случаев, и все-равно неймется. Штрафы надо увеличить и наказывать чаще
здесь то понятно зачем собак держат - не бегать же за каждым пенсионером самому. но вот для чего собак держат в городских квартирах ? может людям просто нравятся незамысловатые желтые картинки на белом снегу ?