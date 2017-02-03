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Житель Барнаула, не исполнивший решение суда о выплате штрафа в размере шести тысяч рублей, заключен под стражу.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления Федеральной службы судебных приставов, еще в октябре 2015 года мужчина был осужден за оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.
Несмотря на вынесенный приговор, осужденный не исполнял решение о выплате штрафа. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об исполнительном розыске должника.
1 февраля этого года мужчина был задержан, а суд постановил заключить должника под стражу. В СИЗО должник пробудет до 1 марта. За это время должен решиться вопрос о замене штрафа на иной вид наказания.
Комментарии
правильно! за решетку! чтоб другие боялись, чтоб не вякали зато всяким Арестовым домашний арест
Некоторые люди, кстати также по решению суда должны сотнями тысяч и не платят по несколько лет, их в изолятор не садят, получается приставы с ними не работают. А здесь даже странно как-то, за оскорбление должностного лица и за неуплату штрафа в 6000р. сразу в изолятор. Явная предвзятость или должностное лицо очень должностное.
3.02.2017 09:47 - гость -
ващето он в СИЗО
3.02.2017 09:50 гость
Ваще-то за оскорбление при исполнении могут сразу срок дать.
А давайте всех должников посодим, интересно, скоко тюрем тада надо? А энтого гражданина, правильна посодили, надо таких ваще сразу расстреливать.За 6 то тысяч рублей.