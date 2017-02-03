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Житель Барнаула, не исполнивший решение суда о выплате штрафа в размере шести тысяч рублей, заключен под стражу.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Федеральной службы судебных приставов, еще в октябре 2015 года мужчина был осужден за оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Несмотря на вынесенный приговор, осужденный не исполнял решение о выплате штрафа. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об исполнительном розыске должника.

1 февраля этого года мужчина был задержан, а суд постановил заключить должника под стражу. В СИЗО должник пробудет до 1 марта. За это время должен решиться вопрос о замене штрафа на иной вид наказания.



