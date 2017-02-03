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Известный американский актер, а также экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться работами. Такое заявление он сделал после того, как Трамп обвинил его в низких рейтингах телешоу с участием артиста. Об этом пишет "Интерфакс".
"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди наконец снова смогут спать спокойно. Мм?" – разместил запись у себя в Twitter Шварценеггер.
I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew— Arnold (@Schwarzenegger) 10 ноября 2016 г.
Отметим, ранее Трамп заявил, что рейтинги шоу "Подмастерье знаменитости" провалились "сквозь землю". До Шварценеггера это шоу вел сам президент.
Комментарии
Железный Арни сдулся
Железный Арни на может с ним поменяться работами, потому как в отличии от Трампа родился на в США
Арни железная голова решил что справится лучше Трампа? видать все мозги от анаболиков сгнили.
Арни хоть по-мужски ответил. Не то что другие известные актеришки с розовыми аксесуарами в барсетке.
Почти всё видео циатата Линкольна. "Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, зазвучат еще во славу единства, когда их коснутся светлые ангелы, живущие в наших душах". Далее он от себя - "Мы не враги, а соседи и друзья, но, самое главное, все мы — американцы. Нам придется много трудиться, чтобы сохранить величие Америки. Так давайте сделаем это вместе".