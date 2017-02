Фото: tabloid.informator.news

Известный американский актер, а также экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться работами. Такое заявление он сделал после того, как Трамп обвинил его в низких рейтингах телешоу с участием артиста. Об этом пишет "Интерфакс".

"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди наконец снова смогут спать спокойно. Мм?" – разместил запись у себя в Twitter Шварценеггер.

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew