Фото: misanec.ru
Пожар, произошедший накануне поздно вечером в жилом доме в алтайском селе Ларичиха, унес жизни двоих детей.
Об этом порталу Amic.ru сообщили местные жители. По их данным, возгорание произошло в доме, где расположено несколько квартир. Родители детей, как отметили собеседники портала, в момент трагедии отсутствовали.
Жертвами пожара стали дети трех и четырех лет.
Официальная информация по факту трагедии будет предоставлена позже.
Комментарии
что за родители такие.... 3 - 4 года и оставить одних.....
3.02.2017 09:48 гость
для деревни - это норма
для деревни - это норма-----Да ладно Вам,идиотов везде хватает и от места жительства это не зависит. Или у вас обычный комплекс неполноценности, поднять иным способом как ткнуть кого-то "деревня" не получается?
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3.02.2017 10:09 - гость -
я вообще-то сам из деревни... и сам так рос...