Фото: misanec.ru

Пожар, произошедший накануне поздно вечером в жилом доме в алтайском селе Ларичиха, унес жизни двоих детей.

Об этом порталу Amic.ru сообщили местные жители. По их данным, возгорание произошло в доме, где расположено несколько квартир. Родители детей, как отметили собеседники портала, в момент трагедии отсутствовали.

Жертвами пожара стали дети трех и четырех лет.

Официальная информация по факту трагедии будет предоставлена позже.